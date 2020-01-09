2020-01-09T14:51:33+03:00
Происшествия

Кировчанин, не захотевший заканчивать пьянку, убил хозяина квартиры

Приговором для молодого человека стали восемь с половиной лет тюрьмы
Анастасия РОМАНОВА
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Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к восьми с половиной годам колонии.Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к восьми с половиной годам колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове получил приговор мужчина, устроивший поножовщину. Его признали виновным в убийстве человека. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

9 марта 2019 года в одной из квартир на улице Лесозаводской города Кирова компания распивала алкоголь. В какой-то момент 41-летний хозяин квартиры, видимо, утомившись чужим присутствием, начал выпроваживать гостей. Последние ни в какую не хотели завершать застолье. Ссора быстро набрала обороты, закончившись поножовщиной.

28-летний кировчанин, выйдя из себя, схватил нож и ударил им хозяина. Одна из присутствовавших женщин вызвала медиков и полицию. Нападавший и его подруга поспешно сбежали. Пострадавшего доставили в больницу, однако медики, несмотря на все усилия, не смогли спасти ему жизнь.

Молодого человека задержали спустя некоторое время. Свою вину он признал. Суд вынес мужчине приговор: восемь с половиной лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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