2020-01-09T16:38:26+03:00
Общество

Кировская скорая застряла в снежном плену

Машина с пациентом не могла выехать больше десяти минут
Александр МАКАРОВ
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Спецмашина «раскачивается», пытаясь выехать из колеи. Фото: vk.com/zlo43Спецмашина «раскачивается», пытаясь выехать из колеи. Фото: vk.com/zlo43
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Вчера, 8 января, очевидец заснял на видео, как автомобиль скорой помощи застрял во дворе из-за неубранного снега. Запись опубликовали в группе «Злой Кировчанин». На кадрах видно, как машина «раскачивается», пытаясь выехать из снежной колеи. По словам автора публикации, произошло это на проспекте Строителей, 5/1. В скорой находился тяжелобольной пациент.

В комментариях к записи горожане обвинили очевидца в бездействии. По мнению жителей, автор мог бы помочь выехать спецавтомобилю, а не снимать видео. Правда, это не оправдывает коммунальщиков, которые плохо убирают дворовые территории.

Как прокомментировали «Комсомолке» в администрации города, уже сегодня этот и близлежащие дворы очистят от снега. Управляющую компанию, обслуживающую дом, возможно ждут проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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