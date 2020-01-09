В Слободском пьянка едва не окончилась убийством

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:45:18+03:00

Предпоследний день ушедшего года стал кровавым для нескольких горожан

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Пьяный слободчанин устроил поножовщину в разгар застолья. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

30 декабря в одной из квартир на улице Мебельщиков в Слободском компания устроила веселую попойку. В разгар ее один из участников, 33-летний житель города, будучи уже набравшимся, что-то не поделил со своим 32-летним знакомым. Ситуация резко обострилась, когда мужчина схватил нож и ударил знакомого в живот. Присутствующие не позволили конфликту набрать обороты и окончиться летальным исходом.

Пострадавшего отвезли в больницу. Его обидчика задержали и арестовали. Сейчас в отношении 33-летнего слободчанина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчине грозит как минимум от 6 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU