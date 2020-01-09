В Кирове пьяный водитель «Калины» столкнулся со встречной машиной

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:46:29+03:00

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Как сообщает ГИБДД по Кировской области, авария произошла 6 января, в 10 часов утра, на улице Боровая, напротив дома №23. Автомобили «Лада Калина» и «Мазда 3» столкнулись на «встречке». В результате 32-летний водитель отечественной легковушки и его 37-летняя пассажирка получили легкие травмы и не были госпитализированы. Как выяснилось позже, водитель «Калины» был пьян. Теперь ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Всего за новогодние праздники в Кировской области произошло 28 ДТП, в которых погибло пять человек и 30 получили травмы, в том числе три ребенка. На кировских улицах с 1 по 8 января зарегистрировано десять аварий, в которых пострадало 17 человек, среди которых двое несовершеннолетних.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области напоминает водителям о том, что нужно быть внимательными за рулем. Необходимо выбирать скоростной режим, который подходит к погодным и дорожным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU