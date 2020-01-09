«Весь лед в выбоинах»: кировчане жалуются на состояние бесплатных катков

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:18:23+03:00

По словам жителей, за площадками не следят подрядчики

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На состояние бесплатных катков кировчане начали жаловаться еще до новогодних праздников. И хотя администрация города заверяет, что подрядчик следит за их состоянием, качество льда оставляет желать лучшего.

Так, 7 января в паблике «Злой кировчанин» появилась очередная жалоба: ночью залили каток на Северной набережной, а вода не замерзла. В результате вместо ровной поверхности - вода с крошками льда.

Кировчане жалуются и на другие бесплатные катки.

- Весь лед на них в выбоинах, кататься невозможно, - пишут жители города в соцсетях.

В Кирове в декабре залили семь бесплатных общегородских катков. Но из-за аномального тепла массовые катания начались только в январе. Но и сейчас жители областного центра не могут наслаждаться пребыванием на ледовых площадках. Практически на всех катках по-прежнему - выбоины, лужи и ледовая крошка.

ИСТОЧНИК KP.RU