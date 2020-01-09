В Котельниче зажженная сигарета стала причиной двух смертей
В Котельниче пожар унес две жизни. Трагедия произошла ночью 4 января. Информация об этом появилась в группе «Типичный Котельнич».
Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Октябрьской в 03:48 утра. Дым увидели соседи и вызвали пожарных. Прибывшие спасатели обнаружили на месте тело молодой женщины. В квартире находился еще и мужчина, за чью жизнь боролись, но отвоевать не смогли: он скончался.
На месте происшествия нашли обгоревший матрас. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Кировской области, предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU