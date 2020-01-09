2020-01-09T10:32:36+03:00
Происшествия

В Котельниче зажженная сигарета стала причиной двух смертей

Женщина погибла еще до приезда пожарных, спасти мужчину не смогли
Анастасия РОМАНОВА
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Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении.Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Котельниче пожар унес две жизни. Трагедия произошла ночью 4 января. Информация об этом появилась в группе «Типичный Котельнич».

Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Октябрьской в 03:48 утра. Дым увидели соседи и вызвали пожарных. Прибывшие спасатели обнаружили на месте тело молодой женщины. В квартире находился еще и мужчина, за чью жизнь боролись, но отвоевать не смогли: он скончался.

На месте происшествия нашли обгоревший матрас. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Кировской области, предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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