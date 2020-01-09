Рэпер из Кирова выступил на шоу «Вечерний Ургант»

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:34:40+03:00

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Кировский музыкант Владислав Кожихов со сценическим именем Джизус исполнил две композиции «Догорай» и «Рассвет» на шоу «Вечерний Ургант». Эфир на федеральном канале прошел в Рождество, 7 января. Иван Ургант отметил, что этот день идеально подходит для выступления артиста с таким псевдонимом. Jesus переводится с английского языка как Иисус. Также московский шоумен представил новый альбом рэпера и рассказал, что кировчанин собирается в тур по российским городам.

Владислав Кожихов родился 12 июня 1997 года. Карьеру музыканта он начал в 2016 году под псевдонимом «Влад Белый». Изначально это были кавер-версии известных песен под гитару. В 2017 году Кожихов сменил псевдоним и стал «Джизусом». Он получил известность после выхода альбома «Психоневрологические заболевания с видимостью невидимых существ».

ИСТОЧНИК KP.RU