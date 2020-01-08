Завершились поиски сотрудницы библиотеки из Кирово-Чепецка

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:09:41+03:00

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Пропавшую жительницу Кирово-Чепецка не успели спасти. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о том, что 68-летняя женщина погибла.

Людмила Бельтюкова пропала 7 января в 18.30. В этот день она ушла из дома и не вернулась. Активисты организовали поиски местной жительницы. Около 23 часов в Кирово-Чепецк отправились первые экипажи. Поиски продолжились ночью и утром следующего дня. Около 17 часов 8 января в официальном паблике отряда появилась информация, что женщину нашли.

В комментариях пользователи сообщили, что пропавшая была учителем. Затем работала в библиотеке.

Напомним, что в Кировской области до сих пор продолжаются поиски 22-летнего Владислава Иванова. Его местонахождение неизвестно с 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU