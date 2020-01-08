2020-01-08T14:31:29+03:00
Общество

Кировчане пожаловались, что на Театральной площади не работает освещение

Также жители остались недовольны гололедом
Анна КРЮКОВА
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В Рождество Театральная площадь осталась без освещения. Фото: скриншот с видео vk.com/zlo43В Рождество Театральная площадь осталась без освещения. Фото: скриншот с видео vk.com/zlo43
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Во вторник, 7 января, в группе «Злой кировчанин» появилось сообщение жителей о том, что на Театральной площади по каким-то причинам отключено освещение. По словам горожан, гирлянды работали только на ели. Поэтому людям пришлось в потемках кататься с горок и на катках.

- Интересно, администрация в курсе о поломке освещения на Театральной? - написали кировчане в паблике. - У фонтана все в порядке, а на самой площади все украшения кроме елки отключены, и это в Рождество. Народу много и весело все равно...но все же верните сказку!

В комментариях пользователи с иронией отметили, что город таким образом пытается сэкономить. Некоторые жители разочарованно добавили, что специально приезжали в Рождество прогуляться по праздничному ледовому городку.

- Специально приехали посмотреть на освещение вечером, - сообщили горожане. - И не горит на самой площади почти ничего. Жаль. Подрядчик, который должен обслуживать, не выполняет обязанности.

Кроме того, жители заметили, что на Театральной площади было очень скользко. По словам кировчан, особенно опасным участком оказалась дорога от остановки до площади через фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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