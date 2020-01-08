В Кировской области начались поиски 68-летней женщины

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:12:50+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о новой пропавшей. В 18.30 ушла из дома в Кирово-Чепецке Людмила Бельтюкова. С тех пор неизвестно, где находится 68-летняя женщина.

Сейчас активисты ищут добровольцев, которые готовы выехать на поиски пропавшей. Также они сообщают приметы пенсионерки: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Женщина была одета в светло-серый пуховик, светло-серую шапку, юбку, колготки и сапоги.

Если вы знаете, где сейчас находится Людмила, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU