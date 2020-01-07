2020-01-07T20:49:42+03:00
Общество

В Кировской области Россельхознадзор оштрафовал предприятия почти на 8 млн рублей

За 2019 год только в лесной отрасли выявили 967 нарушений
Ольга Маковеева
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Штрафные санкции в сфере фитосанитарного надзора составили 3 млн 66,9 тыс. рублейШтрафные санкции в сфере фитосанитарного надзора составили 3 млн 66,9 тыс. рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В нашем регионе Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике в 2019 году провело 291 проверку в сфере ветеринарного надзора. За выявленные нарушения были выписаны штрафы на сумму 5 млн 697,7 тыс. рублей. Из них уже выплачено 5 млн 132,9 тыс. рублей. Во время проверок также уничтожили 780 кг опасной продукции.

В сфере фитосанитарного надзора работа шла еще более интенсивно. На территории Кировской области прошли 623 контрольно-надзорных мероприятия. За обнаруженные 967 нарушений штрафные санкции составили 3 млн 66,9 тыс. рублей. Из них взыскали уже чуть более 3,6 млн рублей. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора выдали 92 предостережения и 163 предписания об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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