В Кировской области на ремонте дорог используют новые материалы

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:52:46+03:00

По плану в 2020 году в Кировской области должны отремонтировать 134,6 км автодорог. Фото: kirovreg.ru

В 2020 году на интенсивных участках трассы будут покрывать черным щебнем

Изменить размер текста: A A

В этом году минтранс Кировской области вместе с Дорожным комитетом продолжат работу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По плану в 2020 году в Кировской должны отремонтировать 134,6 км автодорог. На эти работы будет выделено 2,4 млрд рублей, в том числе 680 млн рублей из федерального дорожного фонда.

В Дорожном комитете уточнили, что при этом будут применяться новые технологии, в частности, черный щебень.

Этот материал используют на автодорогах с очень интенсивным движением. В частности на трассах Киров – Малмыж - Вятские Поляны, Киров – Советск - Яранск, Яранск – Кикнур - Нижегородская область и других участках.

Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 116 км дорог. При этом внимание уделялось как качеству дорожных работ, так и установленным срокам. А к приемке работ привлекались и специалисты, и общественные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU