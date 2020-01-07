2020-01-07T15:29:17+03:00
Происшествия

Для жительницы Кировской области 9999 рублей снова оказались «лишними»

Женщина дважды перевела эту сумму мошенникам
Ольга Маковеева
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Жительница Омутнинска потеряла деньги, сообщив мошенникам пришедшие на ее телефон коды.Жительница Омутнинска потеряла деньги, сообщив мошенникам пришедшие на ее телефон коды.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В последний день 2019 года в полицию Омутнинска обратилась 55-летняя женщина. Она заявила, что у нее с карты списали 9999 рублей. Такие случаи в последнее время не редкость. Но эта дама пришла с подобным заявлением во второй раз.

Впервые она обращалась в полицию в октябре. И сумма, которую у нее тогда списали была точно такой же. Неизвестные позвонили ей и предложили поиграть «на торгах». Она для этого, по совету звонивших, загрузила специальную программу на смартфон. И назвала коды, которые ей приходили. После чего у нее исчезли деньги.

В декабре омутчанке сказали, что ей вернут списанные ранее 9999 рублей. Женщина поверила мошенникам и снова скачала программу. И, как в предыдущий раз, назвала все коды, полученные по СМС. В итоге, как сообщают «Омутнинские вести», снова потеряла 9999 рублей. Полиция начала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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