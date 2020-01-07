2020-01-07T14:39:07+03:00
Общество

В Кировской области больше недели разыскивают 22-летнего парня

О его местонахождении неизвестно с 29 декабря
Александр МАКАРОВ
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Молодой человек пропал перед Новым годом - больше недели назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМолодой человек пропал перед Новым годом - больше недели назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и полиция просят жителей области помочь с поисками 22-летнего мужчины. Владислава Иванова видели последний раз 29 декабря и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Также, нужна информация от автомобилистов Кирово-Чепецка. Если Вы проезжали по улицам Парковой и Лесной между 15 и 19 часами 29 декабря, то посмотрите записи со своих видеорегистраторов. Возможно, в объектив попал Владислав, и именно Вы сможете помочь в его поисках.

Поисковики сообщают приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко подстриженные, глаза карие. Парень был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, в черные штаны и ботинки, черную шапку с синей полоской. При себе имел черную сумку.

Любую информацию о молодом человеке волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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