Куда спешим, господа: за 4 дня в области погибли 3 человека
3 января в Малмыжском районе Кировской области произошло ДТП - автомобиль «Рено Сандеро» вылетел в кювет. В результате пришлось госпитализировать и водителя, и его пассажира. По данным ГИБДД, авария произошла на 249 км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны.
21-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» не справился с управлением, в результате чего машина слетела с трассы. В салоне иномарки находился еще и 46-летний пассажир, и он, и водитель получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Всего же с начала года в Кировской области произошло 18 ДТП, в которых 3 человека погибли, еще 20 получили травмы.
Госавтоинспекция Кировской области напоминает кировчанам о необходимости быть предельно внимательными на дороге, соблюдать оптимальный скоростной режим, соответствующий погодным изменениям и дорожным условиям.
ИСТОЧНИК KP.RU