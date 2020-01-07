2020-01-07T14:44:34+03:00
Общество

Куда спешим, господа: за 4 дня в области погибли 3 человека

На кировской трассе 21-летний водитель «Рено» опрокинулся в кювет
Ольга Маковеева
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За последние дни старого и первые дни нового года в кювете побывала не одна машина. Фото: vk.com/gibdd43За последние дни старого и первые дни нового года в кювете побывала не одна машина. Фото: vk.com/gibdd43
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3 января в Малмыжском районе Кировской области произошло ДТП - автомобиль «Рено Сандеро» вылетел в кювет. В результате пришлось госпитализировать и водителя, и его пассажира. По данным ГИБДД, авария произошла на 249 км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны.

21-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» не справился с управлением, в результате чего машина слетела с трассы. В салоне иномарки находился еще и 46-летний пассажир, и он, и водитель получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Всего же с начала года в Кировской области произошло 18 ДТП, в которых 3 человека погибли, еще 20 получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает кировчанам о необходимости быть предельно внимательными на дороге, соблюдать оптимальный скоростной режим, соответствующий погодным изменениям и дорожным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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