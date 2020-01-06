2020-01-06T22:19:16+03:00
Происшествия

В тюрьму на костылях: убегая с места преступления, вор сломал ногу

Теперь ему грозит до шести лет колонии
Александр МАКАРОВ
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Молодой человек залез на чужой балкон по приставной лестницеМолодой человек залез на чужой балкон по приставной лестницеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На днях в полицию обратился 49-летний житель поселка Речной. На его балкон, расположенный на втором этаже, залез вор. Неизвестный похитил болгарку и продукты. Когда хозяин заметил незваного гостя, мужчина спрыгнул вниз и скрылся.

Незадачливого воришку нашли по горячим следам. Им оказался ранее судимый, 20-летний житель поселка. Выяснилось, что после прыжка, которому позавидовали бы спортсмены, он сломал ногу. Но, превозмогая боль, парень смог доковылять до своего дома.

В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по статье УК РФ: «Кража с проникновением в жилище». Вору грозит до шести лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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