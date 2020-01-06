2020-01-06T19:17:20+03:00
Происшествия

Выходные «удались»: за четыре дня в области произошло 18 ДТП

Три человека погибли, 20 получили разные травмы
Александр МАКАРОВ
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В Унинском районе перевернулся мотоцикл. Фото: vk.com/gibdd43В Унинском районе перевернулся мотоцикл. Фото: vk.com/gibdd43
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Со 2 по 5 января в Кировской области произошло 18 аварий. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. К сожалению, в результате трое погибших и 20 человек получили травмы. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних.

Так, днем 2 января перевернулся мотоцикл «ИЖ-Юпитер». Это случилось в селе Сосновка, Унинского района. По предварительным данным 47-летний мотоциклист не справился с управлением. Водитель погиб, а его пассажир, 48-летний мужчина остался цел и почти невредим. Медики оказали ему помощь на месте.

3 января, в селе Адышево, Оричевского района сбили пешехода. По данным ГИБДД, мужчина шел по проезжей части. 29-летний водитель «Тойоты Камри» не заметил человека и сбил его. В результате 48-летний мужчина погиб.

В Оричевском районе насмерть сбили мужчину. Фото: vk.com/gibdd43

В Оричевском районе насмерть сбили мужчину. Фото: vk.com/gibdd43

В этот же день, в областном центре столкнулись «Кадиллак» и «Лада Веста». Произошло это на улице Воровского, напротив дома №75. Видно, что при ударе иномарка вылетела с дороги и чудом не врезалась в дерево. В аварии пострадали 24-летний водитель отечественной машины и его 35-летняя пассажирка. Также, травмы получила 29-летняя женщина из «Кадиллака».

В Кирове на «встречке» столкнулись два авто. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на «встречке» столкнулись два авто. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости быть внимательным за рулем. Следует соблюдать скорость, соответствующую погодным условиям. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражатели, особенно в темное время суток на неосвещенных улицах. При переходе дороги нужно убедиться в том, что водители вас видят и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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