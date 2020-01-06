Погода в Кирове на неделю с 6 по 10 января

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:07:16+03:00

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Текущая неделя будет богата на осадки. По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», сегодня, 6 января в Кирове ясно. Температура воздуха к вечеру опустится до -12, а ночью похолодает до -15 градусов.

Рождественское утро также будет морозным. Синоптики обещают от -9 до -12 градусов. Но уже днем столбики термометров поднимутся до -7. Такая же температура сохранится до ночи. Весь день ожидается небольшой снег и пасмурная погода.

В среду, 8 января, температура воздуха сильно не изменится и будет держаться на отметке в -7...-8 градусов. А вот в первый рабочий день, 9 января, потеплеет до -5. Утром и днем возможен снегопад. К вечеру столбики термометра покажут -3…-2 градуса.

В пятницу, 10 января, синоптики прогнозируют до 3 градусов мороза. В течение дня будет идти небольшой снег. В выходные также ожидаются осадки и пасмурная погода. Температура воздуха составит -4…-6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU