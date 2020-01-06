Пострадавшая на Театралке лошадь жива: ей оказывают необходимую помощь

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:28:20+03:00

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Вечером 5 декабря в группе «Злой Кировчанин» появилась информация о том, что на Театральной площади упала лошадь. По словам автора публикации, животное лежало несколько часов, пока не приехала специальная машина. «Судорожно тряслись ноги, страшные хрипы. Очень страшно. Дети в шоке, я плачу» - пишет автор.

Жители города в комментариях очень негативно отреагировали на случившееся. Многие считают, что животных, работающих на Театралке, плохо содержат. Одни пишут, что лошадь «загнали», другие с уверенностью заявляют, что «такие развлечения мучают несчастных животных» и это надо запретить. Также было несколько комментариев от очевидцев: «Мы с мужем привезли одеяла на площадь, помогли погрузить и выгрузить лошадь и лично видели, как ей оказывали всю возможную помощь».

Чтобы развенчать ошибочные мнения кировчан, сегодня, 6 декабря, корреспондент «Комсомолки» связался с представителем конного клуба, которому принадлежит лошадь. Анна Сироткина рассказала, как все было на самом деле.

- Кобыла еще молодая, неопытная. Она испугалась проходящей мимо кареты с колокольчиками и сделала «свечку», - делится Анна. - Это положение, когда лошадь балансирует на задних ногах, подняв передние. Из-за льда, который скрыт под снегом на площади, она потеряла равновесие и упала на спину. Ребенка, сидевшего в седле, успели вовремя снять.

Сразу же на место вызвали ветеринарного врача, который оказал лошадке первую помощь. Ей сделали обезболивающий укол, пытались поднять, но попытки были тщетны. Другие конники и прохожие укрыли ее одеялами. Для кобылы вызвали специальную машину и через два с половиной часа после случившегося отвезли в родную конюшню.

- Лошадь жива, сейчас удалось ее поднять, - уточняет Анна Сироткина. - Ветеринар говорит, что у нее либо ушиб, либо перелом. Точно сказать может рентген. Вчера кобыле сделали капельницу. Дальше будет видно, мы следим за ее состоянием.

Кировчане-любители животных могут тоже помочь лошадке. Для этого нужно связаться с Анной в соцсетях, либо позвонить в конный клуб «По волнам ветра» по телефону: 8(9630432-42-23.

ИСТОЧНИК KP.RU