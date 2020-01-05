В Омутнинском районе муж до полусмерти забил женщину

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:11:04+03:00

Совместная попойка окончилась ссорой, а после и трагедией

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В Белорецке нашли тело женщины с многочисленными повреждениями. Труп обнаружил муж погибшей в ее собственном доме. Об этом сообщает портал «Омутнинские Вести+».

Найдя свою жену мертвой, мужчина позвонил в полицию. Нестыковка появилась сразу после осмотра тела: полицейские обнаружили телесные повреждения.

Как выяснилось, нанес их муж погибшей. Супруги выпивали вместе, и в какой-то момент, очевидно, между ними вспыхнул конфликт. Муж вытащил жену на улицу и буквально запинал до полусмерти — вскрытие впоследствии показало, что у женщины сломаны ребра. Оно же и установило: пострадавшая скончалась от сердечного приступа, а не от побоев.

Сейчас по факту смерти женщины проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU