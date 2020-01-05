2020-01-05T14:34:18+03:00
Происшествия

Пенсионная реформа не щадит никого: кировчанин платил в магазинах чужой банковской картой

Всего он успел потратить почти четыре тысячи рублей
Анастасия РОМАНОВА
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Женщина заблокировала карту сразу после сообщений о списании денег, но все равно потеряла почти четыре тысячи рублей.Женщина заблокировала карту сразу после сообщений о списании денег, но все равно потеряла почти четыре тысячи рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Кирове задержали любителя поесть за чужой счет. Пенсионер нашел банковскую карту и платил ею в магазинах, пока счет не заблокировали. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

3 января в полицию обратилась жительница Нововятского района. По ее словам, накануне она потеряла банковскую карту, но узнала об этом лишь по сообщениям о списании денег. Женщина заблокировала счет, однако до той поры кто-то успел потратить 3800 рублей.

Полиция обошла все точки, где использовалась потерянная карта. После просмотра записей с камеры наблюдения установили предположительного подозреваемого. На него составили ориентировку, направив ее всем нарядам. На следующий день, 4 января, один из сотрудников ППС заметил мужчину, на шее которого развевался шарф с очень знакомым рисунком - точь-в-точь как на ориентировке. Подозреваемого, оказавшегося пенсионером, вежливо препроводили в отдел полиции.

Выяснилось, что мужчина нашел на улице банковскую карту и, смекнув, что такой подарок судьбы не каждый день получишь, решил оставить ее себе. Расплачиваться с ее помощью можно и без ввода пароля, чем сметливый гражданин и воспользовался. Покупал он, преимущественно, продукты и другие мелкие товары - до тех пор, пока карту не заблокировали.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Пенсионер ранее был вполне законопослушен. Что заставило его измениться - вопрос спорный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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