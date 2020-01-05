2020-01-05T12:15:19+03:00
Общество

В Даровском районе наладили движение через реку Молому

Восстановительные работы в пострадавших населенных пунктах продолжаются
Анастасия РОМАНОВА
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Полностью работы планируют завершить в первой половине января. Фото: kirovreg.ruПолностью работы планируют завершить в первой половине января. Фото: kirovreg.ru
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Возле поселка Суборь Даровского района наконец завершили укладку настила через реку Молому. Вчера, 4 января, по мосту открыли пешеходное движение и проезд транспорта, в том числе легкового. Аварийно-восстановительные работы еще продолжаются. Планируется, что полностью их завершат в первой половине января.

Также в Даровском районе открыли пешеходное сообщение по трем ледовым переправам. К поселкам Ивановка и Бечева проложили временные объездные дороги.

В регионе активно продолжается восстановление пострадавших от стихии мостов. Губернатору Кировской области Игорю Васильеву ежедневно отчитываются о результатах работ. Состояние мостов и сообщение с населенными пунктами контролируются оперативными группами. В их составе представители администрации губернатора и правительства области, а также сотрудники регионального ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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