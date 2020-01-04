В Кирове почти неделю разыскивают 38-летнего мужчину
В последний раз кировчанина видели 29 декабря
Кировчанин исчез в преддверии Нового года - почти неделю назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:
В Кирове разыскивают 38-летнего мужчину. Сергея Симонова видели в последний раз 29 декабря 2019 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Сергею 38 лет, рост 175 см, нормального телосложения, рыжие короткие волосы, серо-зеленые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в короткую дубленку, темно-синие джинсы, темную вязаную шапку и коричневые ботинки.
Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU