2020-01-04T17:48:29+03:00
Общество

В Кирове почти неделю разыскивают 38-летнего мужчину

В последний раз кировчанина видели 29 декабря
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанин исчез в преддверии Нового года - почти неделю назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirovКировчанин исчез в преддверии Нового года - почти неделю назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове разыскивают 38-летнего мужчину. Сергея Симонова видели в последний раз 29 декабря 2019 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Сергею 38 лет, рост 175 см, нормального телосложения, рыжие короткие волосы, серо-зеленые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в короткую дубленку, темно-синие джинсы, темную вязаную шапку и коричневые ботинки.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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