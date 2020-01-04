2020-01-04T15:49:14+03:00
Спорт

В Кировской области состоялась новогодняя лыжная гонка на Кубок губернатора

Состязание собрало участников со всей России
Анастасия РОМАНОВА
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В гонке приняли участие более 900 лыжников со всей страны. Фото: kirovreg.ruВ гонке приняли участие более 900 лыжников со всей страны. Фото: kirovreg.ru
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В Верхошижемье 29 декабря состоялась новогодняя лыжная гонка на Кубок губернатора Кировской области. Состязание прошло в СОЦ «Шижма».

Участие приняли представители не только Кировской области. В гости на гонку приехали лыжники из Нижегородской, Московской, Владимирской, Тюменской, Костромской, Воронежской областей, Красноярского края, а также республик Марий Эл, Чувашии, Татарстана. Всего на мероприятии отметилось 906 человек — как спортсменов, так и просто любителей лыжных гонок.

В церемонии открытия приняла участие министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова. В своей приветственной речи она отметила, что лыжные гонки - это базовый вид спорта для Кировской области, и он активно развивается в регионе.

- Борьба за Кубок губернатора Кировской области будет напряженной, - сказала Анна Альминова участникам состязаний. - Но какими бы ни были ваши личные результаты, каким бы ни был финиш, помните, что сегодня главная награда для всех спортсменов и болельщиков — это возможность почувствовать себя частью большой и дружной семьи.

Среди участников были люди самых разных поколений. Самые младшие - трехлетние ребята, самые взрослые - кировчане в возрасте 66 и 69 лет. Все спортсмены преодолели свои дистанции от 1 до 10 километров. Кроме соревнований, гостей мероприятия порадовали обширной развлекательной программой. Для детей организовали конкурсы и подвижные игры с Дедом Морозом. Завершились соревнования награждением победителей и праздничным фейерверком. Результаты гонки разместили в группе «Серия спортивных событий «Шижма».

Новогодняя лыжная гонка проходит в Кировской области вот уже 38 лет – регулярно с 1981 года. С 2007 года состязание проходит на Кубок губернатора Кировской области. С 2016 же года оно перешло в новый формат, соответствуя мировым стандартам высококлассного спортивного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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