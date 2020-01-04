В Кирове уже третий месяц ищут пропавшего мужчину

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:03:39+03:00

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В Кирове и области третий месяц подряд разыскивают 62-летнего мужчину. Сергей Селезенев пропал в октябре 2019 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Сергею 62 года, рост 170 см, худощавого телосложения, темные длинные волосы, зачесанные назад, карие глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет, предположительно, в черную куртку с капюшоном, джинсы, шапку и ботинки такого же цвета.

Сергей может находиться в любом регионе РФ.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU