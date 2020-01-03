Областные ЗАГСы поженили в 2019 году 6218 пар
С января по ноябрь 2019 года ЗАГСы зарегистрировали 40677 гражданских актов. Из них 10407 актов о рождении детей, 6218 браков. 2097 актов установили отцовство, 114 помогли усыновить или удочерить детей. Также органы ЗАГС смогли помочь 492 гражданам сменить имена.
В этой системе появились и новшества. Например, большое количество гражданских актов переведены в электронную форму.
- Это позволит внести сведения региональных ЗАГС в федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»), - пояснили в министерстве. - Централизованная система хранения актовых записей, составленных на территории Российской Федерации, выведет предоставление государственных услуг на новый качественный уровень.
Еще одно нововведение - появление в Кировской области бюджетного учреждения «ЗАГС 43». Его работники занимаются проведением выездных церемоний заключения брака, имянаречения, проведением культурно-массовых мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU