2020-01-03T15:47:53+03:00
Общество

Областные ЗАГСы поженили в 2019 году 6218 пар

Министерство юстиций подвело итоги работы этих учреждений
Олег ЛЯЛИН
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В 2019 году ЗАГСы насчитали более шести тысяч заключенных браков.В 2019 году ЗАГСы насчитали более шести тысяч заключенных браков.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С января по ноябрь 2019 года ЗАГСы зарегистрировали 40677 гражданских актов. Из них 10407 актов о рождении детей, 6218 браков. 2097 актов установили отцовство, 114 помогли усыновить или удочерить детей. Также органы ЗАГС смогли помочь 492 гражданам сменить имена.

В этой системе появились и новшества. Например, большое количество гражданских актов переведены в электронную форму.

- Это позволит внести сведения региональных ЗАГС в федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»), - пояснили в министерстве. - Централизованная система хранения актовых записей, составленных на территории Российской Федерации, выведет предоставление государственных услуг на новый качественный уровень.

Еще одно нововведение - появление в Кировской области бюджетного учреждения «ЗАГС 43». Его работники занимаются проведением выездных церемоний заключения брака, имянаречения, проведением культурно-массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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