2020-01-03T16:36:54+03:00
Общество

Администрация предупреждает кировчан: кататься на «ватрушках» в необорудованных местах опасно

Из-за пренебрежения этим правилом пострадал ребенок
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Если горожане и дальше будут кататься в необорудованных местах, в травмпунктах не хватит мест на всех. Фото: http://www.admkirov.ru/Если горожане и дальше будут кататься в необорудованных местах, в травмпунктах не хватит мест на всех. Фото: http://www.admkirov.ru/
Изменить размер текста:

Как сообщает Единая дежурная диспетчерская служба города Кирова, 2 января, из-за катания на тюбинге в овраге на улице Горбачева пострадал школьник. Десятилетнего ребенка доставили в центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Отмечается, что этот овраг, как и склон у нового путепровода на Чистые пруды, стал местом массового катания жителей города на «ватрушках». Необорудованные площадки для катания представляют большую опасность, так как там нет специальных заградительных бордюров, «ватрушки» развивают большую скорость, их очень трудно контролировать даже взрослым. А маленьким детям - практически невозможно. Об этом рассказали в ЕДДС.

В Администрации города еще раз подчеркивают, что кататься на разных приспособлениях в местах, не предназначенных для этого, очень опасно для здоровья. Ни в коем случае не стоит отпускать маленького ребенка самостоятельно кататься на тюбингах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Областные ЗАГСы поженили в 2019 году 6218 пар
Двое кировчан перевели на счет злоумышленников полмиллиона рублей
Администрация предупреждает кировчан: кататься на «ватрушках» в необорудованных местах опасно
В «Забеге обещаний» поучаствовало 400 горожан
Кировчане вспомнили о самых холодных месяцах в регионе
Перед законом неравенства нет: Игорь Васильев высказался об инциденте с Ягдаровым
Житель Кирова сфотографировался с 20 новогодними красавицами
Умеет же наш народ веселиться: за 31 декабря и 1 января кировчане совершили 38 преступлений
В Кирово-Чепецке пропал 22-летний молодой человек
В Кикнурском районе в результате ДТП погиб мужчина
В новогоднюю ночь на Театральной площади побывали десять тысяч человек
Возбуждено уголовное дело на депутата, расстрелявшего собак в Зуевском районе
В ночь с 31 декабря на 1 января в Кировской области произошло четыре пожара
Более 25 тысяч жителей Кировской области не смогут выехать за границу в новогодние праздники
В Кировской области за год волонтеры разыскали 550 пропавших