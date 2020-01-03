Администрация предупреждает кировчан: кататься на «ватрушках» в необорудованных местах опасно

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:36:54+03:00

Если горожане и дальше будут кататься в необорудованных местах, в травмпунктах не хватит мест на всех. Фото: http://www.admkirov.ru/

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Как сообщает Единая дежурная диспетчерская служба города Кирова, 2 января, из-за катания на тюбинге в овраге на улице Горбачева пострадал школьник. Десятилетнего ребенка доставили в центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Отмечается, что этот овраг, как и склон у нового путепровода на Чистые пруды, стал местом массового катания жителей города на «ватрушках». Необорудованные площадки для катания представляют большую опасность, так как там нет специальных заградительных бордюров, «ватрушки» развивают большую скорость, их очень трудно контролировать даже взрослым. А маленьким детям - практически невозможно. Об этом рассказали в ЕДДС.

В Администрации города еще раз подчеркивают, что кататься на разных приспособлениях в местах, не предназначенных для этого, очень опасно для здоровья. Ни в коем случае не стоит отпускать маленького ребенка самостоятельно кататься на тюбингах.

ИСТОЧНИК KP.RU