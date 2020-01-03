2020-01-03T16:25:17+03:00
Общество

В «Забеге обещаний» поучаствовало 400 горожан

Акция прошла в Гагаринском парке
Олег ЛЯЛИН
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Домашние любимцы также принимали участие в забеге. Фото: vk.com/zabeg43Домашние любимцы также принимали участие в забеге. Фото: vk.com/zabeg43
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Четыре сотни горожан утром 1 января встали с кровати и приехали к кировской филармонии, чтобы поучаствовать в забеге на 2020 метров. Спортивное мероприятие не зря называется «Забег обещаний». Его организуют для того, чтобы люди совершили маленькую победу над собой, пришли в назначенное место и пробежали эту дистанцию.

Стать участником акции легко. Для этого нужно было сделать заявку на сайте, получить нагрудный знак и оставить на нем свое обещание на предстоящий год. Некоторые бегуны подошли к мероприятию очень креативно. Было много людей в костюмах Деда Мороза, оленей и мышей. Кто-то даже пришел с домашними животными. Закончили все участники свой забег возле елки у филармонии. Там они сделали совместное фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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