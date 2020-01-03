2020-01-03T16:18:22+03:00
Общество

Кировчане вспомнили о самых холодных месяцах в регионе

Мороз был таким сильным, что газ застывал в трубах
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Стужа была такая сильная, что приходилось готовить на электроплитках.Стужа была такая сильная, что приходилось готовить на электроплитках.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

31 декабря 2019 года паблик ВК «Любительская метеорология в Кирове» опубликовал интересную сводку. Оказывается, 42 года назад в области установилась температура в -44,8 градуса. Резкое похолодание по всей Европейской части РСФСР было связано с мощным арктическим циклоном.

Под записью жителям области предлагалось пройти небольшой опрос: помнит ли кто-нибудь эти холодные дни конца 1978 - начала 1979? Те, кто помнит, сразу написали об этом в комментариях

- Помню! Приходилось постоянно топить печь! И не погуляешь - мороз-то обжигающий! Прижавшись к теплой печной стене, читал книжки с картинками, - вспоминает Сергей Новоселов.

- Мы приехали в Киров в августе 1978 года, - пишет Ольга Смирнова-Цивилева. - В декабре 78-го - январе 79-го были морозы -50 градусов. Во многих домах не было отопления. Замерз газ. Электричество было. Готовили на Новый год на электроплитках.

Зато этот январь обещает стать очень теплым и снежным. Температура воздуха не опустится ниже -1…-3 градусов. Холода придут только во второй половине месяца, тогда температура воздуха составит до -25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Областные ЗАГСы поженили в 2019 году 6218 пар
Двое кировчан перевели на счет злоумышленников полмиллиона рублей
Администрация предупреждает кировчан: кататься на «ватрушках» в необорудованных местах опасно
В «Забеге обещаний» поучаствовало 400 горожан
Кировчане вспомнили о самых холодных месяцах в регионе
Перед законом неравенства нет: Игорь Васильев высказался об инциденте с Ягдаровым
Житель Кирова сфотографировался с 20 новогодними красавицами
Умеет же наш народ веселиться: за 31 декабря и 1 января кировчане совершили 38 преступлений
В Кирово-Чепецке пропал 22-летний молодой человек
В Кикнурском районе в результате ДТП погиб мужчина
В новогоднюю ночь на Театральной площади побывали десять тысяч человек
Возбуждено уголовное дело на депутата, расстрелявшего собак в Зуевском районе
В ночь с 31 декабря на 1 января в Кировской области произошло четыре пожара
Более 25 тысяч жителей Кировской области не смогут выехать за границу в новогодние праздники
В Кировской области за год волонтеры разыскали 550 пропавших