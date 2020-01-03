Кировчане вспомнили о самых холодных месяцах в регионе

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:18:22+03:00

Стужа была такая сильная, что приходилось готовить на электроплитках. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мороз был таким сильным, что газ застывал в трубах

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31 декабря 2019 года паблик ВК «Любительская метеорология в Кирове» опубликовал интересную сводку. Оказывается, 42 года назад в области установилась температура в -44,8 градуса. Резкое похолодание по всей Европейской части РСФСР было связано с мощным арктическим циклоном.

Под записью жителям области предлагалось пройти небольшой опрос: помнит ли кто-нибудь эти холодные дни конца 1978 - начала 1979? Те, кто помнит, сразу написали об этом в комментариях

- Помню! Приходилось постоянно топить печь! И не погуляешь - мороз-то обжигающий! Прижавшись к теплой печной стене, читал книжки с картинками, - вспоминает Сергей Новоселов.

- Мы приехали в Киров в августе 1978 года, - пишет Ольга Смирнова-Цивилева. - В декабре 78-го - январе 79-го были морозы -50 градусов. Во многих домах не было отопления. Замерз газ. Электричество было. Готовили на Новый год на электроплитках.

Зато этот январь обещает стать очень теплым и снежным. Температура воздуха не опустится ниже -1…-3 градусов. Холода придут только во второй половине месяца, тогда температура воздуха составит до -25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU