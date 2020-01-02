Перед законом неравенства нет: Игорь Васильев высказался об инциденте с Ягдаровым

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:13:55+03:00

Восстановить справедливость призваны не только правоохранительные органы, но и петиция. Фото: Андрей Рогачев

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На днях губернатор Кировской области и секретарь реготдела Партии «Единая Россия» Игорь Васильев прокомментировал ситуацию с Вячеславом Ягдаровым. Напомним, что депутат областного Заксобрания шестого созыва подозревается в убийстве двух породистых дипломированных собак в поселке Соколовка Зуевского района.

Первого января 2020 года деятельность Ягдарова в Партии была приостановлена.

- Неприкасаемых людей не существует. Законы одинаковы для всех, и все обязаны их исполнять. Кроме того, членство в Партии и статус депутата областного Заксобрания, безусловно, накладывают дополнительную ответственность. У нас нет и никогда не будет ситуаций, что кто-то кого-то прикрывает. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело, и в его рамках будет дана правовая оценка произошедшего. Уверен, она будет объективной вне зависимости от депутатского статуса. Партия, со своей стороны, поддерживает объективное расследование случившегося и в соответствии с Уставом Партии приостановила членство Вячеслава Ягдарова в «Единой России», - высказывается Игорь Васильев.

Кроме заведенного уголовного дела, жители области оформили петицию, где желают полного отстранения Вячеслава Ягдарова от всех властных полномочий. На данный момент она собрала более 1400 подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU