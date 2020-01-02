Житель Кирова сфотографировался с 20 новогодними красавицами

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:20:27+03:00

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Первое «сэлфи» с новогодним деревом появилось на странице Игоря Целищева еще 3 декабря 2019 года, тогда в городе и стали наряжать их.

Вот она, первая фотография, опубликованная еще 3 декабря. Фото: Игорь Целищев

- До Нового Года меньше месяца и я решил запустить новый челленж "20 елок к 2020 году", в рамках которого постораюсь до НГ сфотографироваться рядом с 20 наряженными елками города, - пишет на своей странице ВК Игорь Целищев.

Житель города со своей миссией побывал в самых разных локациях Кирова. В основном это большие ТЦ и людные места, ведь там стоят самые большие и красивые ели.

Делать сэлфи лучше всего с пушистыми и высокими елками. Фото: Игорь Целищев

Чаще всего автор посещал торговые центры или людные места, например, площадь у Филармонии. Фото: Игорь Целищев

Цель достигнута, последняя елка на Театралке покорена. Фото: Игорь Целищев

Закончил свой флэш-моб Игорь Целищев на Театралке, где красуется главная елка Кирова.

- Ну и финальная точка - последняя 20-ая елка, - пишет автор поста.

Фото сделано уже первого января 2020 года, что очень символично.

ИСТОЧНИК KP.RU