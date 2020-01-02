2020-01-02T13:31:52+03:00
Происшествия

В Кикнурском районе в результате ДТП погиб мужчина

Водитель врезался в дерево
Олег ЛЯЛИН
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Автомобиль вылетел в кювет, где столкнулся с деревом. Фото: vk.com/gibdd43Автомобиль вылетел в кювет, где столкнулся с деревом. Фото: vk.com/gibdd43
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По информации УГИБДД России по Кировской области, 1 января, в 06.59, на 5 километре трассы Яранск-Шахунья-Русские Краи-Ивановские, водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» съехал с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения 36-летний мужчина погиб. Госавтоинспекция выясняет детали происшествия.

Напомним, что последние дни прошедшего 2019 года были «богаты» на ДТП. Так, 30 декабря в области произошло 4 аварии. Среди пострадавших есть как взрослые, так и один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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