В новогоднюю ночь на Театральной площади побывали десять тысяч человек

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:06:59+03:00

На празднике побывали 10 тысяч человек. Фото: admkirov.ru

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В ночь с 31 декабря на 1 января на Театральной площади побывали десять тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кирова.

Местные жители гуляли по ледовому городку, катались с горок и на коньках, фотографировались и принимали участие в новогодней развлекательной программе «Арт-Маус шоу». Многие горожане пришли на площадь, чтобы посмотреть на новогодний фейерверк, который запустили в 01.00. Завершился праздник выступлением DJ ACTIVE MAN и массовым караоке.

Всего в мероприятиях в новогоднюю ночь в различных районах города приняли участие 30 тысяч человек. Уточняется, что праздник прошел спокойно, значительных нарушений не зафиксировали.

ИСТОЧНИК KP.RU