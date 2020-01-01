2020-01-01T15:44:14+03:00
Происшествия

В ночь с 31 декабря на 1 января в Кировской области произошло четыре пожара

Также спасатели участвовали в ликвидации шести ДТП
Анна КРЮКОВА
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В нескольких районах области горели жилые дома. Фото: pixabay.comВ нескольких районах области горели жилые дома. Фото: pixabay.com
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В новогоднюю ночь в Кировской области произошло четыре пожара и шесть ДТП. Как сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС, спасатели работали в деревне Кабановщина, где на улице Центральной загорелся частный жилой дом. В Омутнинске также произошел пожар в жилом доме. В деревне Первые Бобровы вспыхнула частная баня, в Лянгасово произошло возгорание на участке теплотрассы.

Кроме того, сотрудники МЧС выезжали в новогоднюю ночь на ликвидацию аварий. В Вятских Полянах и Котельниче столкнулись легковые автомобили. В Мурашинском, Верхошижемском и Котельничском районе машины съехали в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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