2020-01-01T11:39:02+03:00
Общество

В Кировской области за год волонтеры разыскали 550 пропавших

41 человек по-прежнему находится в розыске
Анна КРЮКОВА
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За год волонтерам поступило 579 заявок о пропавших людях. Фото: pixabay.comЗа год волонтерам поступило 579 заявок о пропавших людях. Фото: pixabay.com
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Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» подвели итоги 2019 года. Так, за это время волонтеры занимались розыском 630 человек. Из них 550 жителей удалось найти живыми. По-прежнему нет информации о местонахождении 41 человека.

Кроме того, детские инструкторы сообщества провели 478 мероприятий для 6335 детей в школах города и области. Активисты рассказали ребятам, как правильно себя вести в нестандартных ситуациях. К примеру, если школьник потерялся на массовом мероприятии, на улице или даже в лесу.

Напомним, что по-прежнему остается неизвестным местонахождение 59-летнего Юрия Лаптева. Мужчина пропал 12 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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