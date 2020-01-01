В Кировской области за год волонтеры разыскали 550 пропавших
Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» подвели итоги 2019 года. Так, за это время волонтеры занимались розыском 630 человек. Из них 550 жителей удалось найти живыми. По-прежнему нет информации о местонахождении 41 человека.
Кроме того, детские инструкторы сообщества провели 478 мероприятий для 6335 детей в школах города и области. Активисты рассказали ребятам, как правильно себя вести в нестандартных ситуациях. К примеру, если школьник потерялся на массовом мероприятии, на улице или даже в лесу.
Напомним, что по-прежнему остается неизвестным местонахождение 59-летнего Юрия Лаптева. Мужчина пропал 12 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU