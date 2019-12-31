2019-12-31T18:49:52+03:00
Общество

В праздники кировские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Аварийные и ремонтные бригады дежурят круглосуточно
Александр МАКАРОВ
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Если вы увидели сильное парение, то позвоните в диспетчерскую службуЕсли вы увидели сильное парение, то позвоните в диспетчерскую службуФото: Александр ЧЕРНЫХ
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По информации пресс-службы компании «Т Плюс», с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года, энергетики будут работать в режиме повышенной готовности.

На ТЭЦ и предприятиях теплосетей усилят контроль за работой оборудования. Для бесперебойного тепло- и электроснабжения приготовили аварийный запас топлива. Проведены необходимые проверки и тренировки персонала. Также, ремонтные бригады и диспетчеры энергетиков будут нести круглосуточное дежурство в праздничные дни.

ВАЖНО

«Кировская теплоснабжающая компания» напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при нахождении вблизи теплосетей. Не приближайтесь к открытым люкам. Если вы обнаружили сильное парение или прорыв воды на поверхность, то позвоните в городскую диспетчерскую службу по телефону: 48-00-00. Либо сообщите о случившемся на сайте «Горячая вода в Кирове».

Водителям машин следует не парковаться на тепловых камерах. Кроме того, нужно быть внимательными при движении вблизи ограждений земляных и ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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