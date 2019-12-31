В Кирове будут судить экс-директора «КЧУС»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-12-31T18:37:42+03:00

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По информации Следкома Кировской области, расследование дела бывшего директора ОАО «КЧУС» завершено. Его обвиняют в невыплате зарплаты работникам и в уклонении от налогов.

Следователи выяснили, что с мая 2017 по апрель 2019 года, гендиректор организации не платил деньги подчиненным, хотя имел такую возможность. В результате этого он задолжал зарплату более 700 сотрудникам. Общая сумма долга превышает 28 миллионов рублей.

Помимо этого руководитель «КЧУС» скрыл более 161 миллиона рублей. Из этих денег должны были взыскиваться налоги, сборы и страховые взносы с организации.

Как сообщает прокуратура Кировской области, на имущество обвиняемого наложен арест. Его оценивают в 50 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Кирова. Ситуация с погашением долга перед сотрудниками находится на постоянном контроле прокураторы.

ИСТОЧНИК KP.RU