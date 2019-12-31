За 30 декабря в Кировской области произошло четыре ДТП

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-31T15:49:49+03:00

За сутки в области произошло четыре дорожных происшествия Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Пострадали четыре человека, в том числе и ребенок

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Последние дни уходящего года оказались богатыми на осадки. Но в непогоду обошлось без серьезных аварий. По информации ГИБДД Кировской области, за последние сутки в Кировской области произошло четыре дорожных происшествия. Жертв нет, но четверо получили травмы, среди них один несовершеннолетний.

Так, 30 декабря, в 16 часов, по предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-21074» потерял управление, перевернулся и оказался в кювете. Произошло это в Пижанском районе, на 178-километре трассы Киров-Советск-Яранск. Водитель остался жив, но получил травмы и попал в больницу.

Отечественная легковушка перевернулась и вылетела в кювет. Фото: vk.com/gibdd43

В 19 часов этого же дня, сбили 11-летнего мальчика. ДТП случилось в Вятскополянском районе в городе Сосновка, на улице Луговая. Маленький пешеход получил травмы, но госпитализация не потребовалась. Водитель скрылся с места происшествия. В настоящий момент его и машину разыскивают сотрудники ГИБДД.

В Кирове, на перекрестке улиц Воровского и Солнечной произошло столкновение встречных автомобилей «Шкода Октавия» и «Форд Фокус». В результате 36-летняя пассажирка «Шкоды» получила травмы. Медики оказали ей помощь на месте.

ДТП произошло напротив дома №84 по улице Воровского. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области напоминает водителям о строгом соблюдении ПДД. Необходимо выбирать скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий. Также, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU