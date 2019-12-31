2019-12-31T12:07:25+03:00
Общество

В Кирове незаконно работала квест-комната

Бизнесмена накажут за несоблюдение судебного решения
Александр МАКАРОВ
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В игровом помещении нарушалась пожарная безопасностьВ игровом помещении нарушалась пожарная безопасностьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Кировский предприниматель нарушил запрет на работу квест-комнаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Еще в августе текущего года прокуратура выдвинула иск против бизнесмена. Причиной стали нарушения пожарной безопасности в помещении по улице Володарского, 114 а. По решению суда приставы приостановили деятельность квест-комнаты.

Сотрудники УФССП регулярно проверяют должников. Они выяснили, что владелец опять начал незаконно работать и записывать на развлекательные мероприятия детей и родителей. Судебный пристав-исполнитель снова опечатал помещение. В отношении бизнесмена составлен протокол о нарушении статьи КоАП: «Неисполнение требований исполнительного документа». Теперь ему грозит крупный штраф.

Также, УФССП по Кировской области предупреждает родителей, что проведение мероприятий в данном помещении может угрожать безопасности ваших детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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