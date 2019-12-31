2019-12-31T11:16:48+03:00
Общество

На каникулах Госавтоинспекция Кирова будет нести службу в усиленном режиме

Он продлится до окончания новогодних праздников
Александр МАКАРОВ
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Кировских водителей ждут «сплошные проверки» в праздники. Фото: vk.com/gibdd43Кировских водителей ждут «сплошные проверки» в праздники. Фото: vk.com/gibdd43
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В выходные и праздничные дни, дорожные инспекторы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает отдел ГИБДД по городу Кирову.

Так, 3 января 2020 года, пройдут «сплошные проверки» в Октябрьском районе, а 4 января – на территории Ленинского района. Водителей проверят на состояние опьянения. Особое внимание уделят местам массового отдыха кировчан, а также въездам и выездам из областного центра. Традиционно, помощь полицейским окажут добровольцы из народных дружин и активисты движения «Ночной патруль».

ВАЖНО

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что нельзя управлять машиной в пьяном виде. За это следует наказание в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Проблема «пьяного руля» по-прежнему актуальна для Кирова. К сожалению, не все водители после принятия алкоголя пользуются общественным транспортом или такси. Они управляют своей машиной, рискуя собственной жизнью, и угрожают безопасности других участников движения.

С начала текущего года на территории областного центра произошло 58 аварий по вине пьяных водителей. При этом 6 человек погибло, а 84 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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