2019-12-29T17:01:55+03:00
Общество

Кировский телеведущий подтвердил, что сел пьяным за руль

Под видео в комментариях развернулись обвинения и заверения в пиаре
Анастасия РОМАНОВА
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Информация об этом появилась в соцсетях. Фото: Артем Артемьев, vk.com/zlo43Информация об этом появилась в соцсетях. Фото: Артем Артемьев, vk.com/zlo43
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Утром в группе «Злой Кировчанин» появилось видео, на котором сотрудники ГИБДД «принимают» кировского ведущего Романа Корнеева. Водитель оказался нетрезвым за рулем автомобиля. Автор публикации подписал: «Информация недостоверная, ждем каких-либо подтверждений. Возможно, даже любопытный пиар».

В комментариях слетелись горожане, оставляя самые противоречивые отзывы: от заверений в том, что это провокация и клевета, до злорадства и обвинений. «Да ладно вам, все мы не без греха», - пишут одни. «Корпоративы никого не щадят», - шутят другие. «Это пиар-акция, никто его пьяным не ловил», - утверждают третьи.

Сам Роман Корнеев позже подтвердил «Комсомолке» свою причастность к произошедшему. «Вину свою признаю, - сообщает он, - теперь буду ездить на автобусе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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