Кировский телеведущий подтвердил, что сел пьяным за руль
Утром в группе «Злой Кировчанин» появилось видео, на котором сотрудники ГИБДД «принимают» кировского ведущего Романа Корнеева. Водитель оказался нетрезвым за рулем автомобиля. Автор публикации подписал: «Информация недостоверная, ждем каких-либо подтверждений. Возможно, даже любопытный пиар».
В комментариях слетелись горожане, оставляя самые противоречивые отзывы: от заверений в том, что это провокация и клевета, до злорадства и обвинений. «Да ладно вам, все мы не без греха», - пишут одни. «Корпоративы никого не щадят», - шутят другие. «Это пиар-акция, никто его пьяным не ловил», - утверждают третьи.
Сам Роман Корнеев позже подтвердил «Комсомолке» свою причастность к произошедшему. «Вину свою признаю, - сообщает он, - теперь буду ездить на автобусе».
ИСТОЧНИК KP.RU