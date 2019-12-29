2019-12-29T15:15:11+03:00
Общество

Последний рабочий день кировчан омрачится кратковременным концом света

В понедельник в трех районах города пропадет электричество
Анастасия РОМАНОВА
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Свет вновь появится в домах не позже 12 часов дня.Свет вновь появится в домах не позже 12 часов дня.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В предпоследний день уходящего года часть города останется без света. 30 декабря по Кирову пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».

В темноте горожане не останутся - согласно графику, электроэнергия пропадет с 08.30 и появится снова не позднее 12 часов дня.

На окраинах Кирова под раздачу попадут улицы Северо-садовая, Народная, Лепсе и переулок Народный. В центре города свет погаснет в квартирах жителей улиц Воровского и Солнечной. А в районе Коминтерна электричество исчезнет в парочке домов на улице Павла Корчагина.

Более подробный график приводится на фотографии ниже.

Под отключение попадут три района города. Фото: geskirov.ru

Под отключение попадут три района города. Фото: geskirov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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