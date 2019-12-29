Последний рабочий день кировчан омрачится кратковременным концом света
В предпоследний день уходящего года часть города останется без света. 30 декабря по Кирову пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».
В темноте горожане не останутся - согласно графику, электроэнергия пропадет с 08.30 и появится снова не позднее 12 часов дня.
На окраинах Кирова под раздачу попадут улицы Северо-садовая, Народная, Лепсе и переулок Народный. В центре города свет погаснет в квартирах жителей улиц Воровского и Солнечной. А в районе Коминтерна электричество исчезнет в парочке домов на улице Павла Корчагина.
Более подробный график приводится на фотографии ниже.
Под отключение попадут три района города. Фото: geskirov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU