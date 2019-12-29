В Кировской области на финансирование детсадов направили 5,5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-29T13:04:15+03:00

Финансирование детсадов увеличилось на 600 миллионов рублей в сравнении с прошлым годом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В эту сумму вошли расходы не только на детей, но и на зарплаты сотрудников

Изменить размер текста: A A

В Кировской области на нужды 442 муниципальных детских садов выделили пять с половиной миллиардов рублей. Это на 600 миллионов больше, чем в прошлом году.

Как сообщило региональное министерство финансов, столько средств выделили в период с января по ноябрь уходящего года. Областной бюджет выделил 2,2 миллиарда, оставшиеся 3,3 миллиарда рублей — средства местных бюджетов.

Объем финансирования увеличен в связи со строительством и открытием новых детских садов. Кроме того, сыграло роль увеличение фонда зарплат для сотрудников дошкольных учреждений. Около 75% от суммы финансирования — 4,1 миллиард рублей — пойдет на оплату труда работников этой сферы. В среднем же расходы на одного воспитанника за период с января по ноябрь 2019 года составили 7,8 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU