2019-12-28T20:28:31+03:00
Общество

В Кировской области назначен главный судебный пристав

Дмитрия Бровченко представили руководству региона и коллективу УФССП
Александр МАКАРОВ
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Главного пристава области утвердили приказом Минобороны РФ. Фото: УССП России по Кировской области.Главного пристава области утвердили приказом Минобороны РФ. Фото: УССП России по Кировской области.
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26 декабря замдиректора ФССП России Денис Фирстов встретился с председателем правительства региона Александром Чуриным. Он представил нового руководителя УФССП по Кировской области Дмитрия Бровченко. Днем ранее, приказ о его назначении подписал министр юстиции РФ.

Дмитрий Бровченко начал свою карьеру в 2001 году. Имеет высшее образование и медаль «За службу» III степени. Ранее работал заместителем главы УФССП Республики Башкортостан. С 23 апреля 2019 года исполнял обязанности руководителя приставов в Кировской области. По словам Дениса Фирстова он показал себя с положительной стороны и 25 декабря утвержден в этой должности.

Новый главный судебный пристав заверил, что приложит все силы, умение и навыки, чтобы достичь положительных результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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