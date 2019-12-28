«Колокольчик» не звонит: Директора детского оздоровительного лагеря в Омутнинске осудят

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-28T14:18:32+03:00

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Бывшего директора детского оздоровительного лагеря в Омутнинске осудят. Руководитель организации присвоил себе денежные средства детского учреждения. Следствие выяснило, что обвиняемый в прошлом году украл ноутбук, стоящий более 21 тысячи рублей.Да еще и кассу предприятия «обчистил» на 206 тысяч рублей. Денежные средства ему понадобились для того, чтобы погасить долг своему знакомому.

Кроме этого прецедента, его заподозрили в краже 15 тысяч рублей, все также из бюджета лагеря. Он предоставил фиктивный отчет о приобретении имущества для лагеря якобы на свои деньги. На самом деле средства он получил от сдачи лома, но доход организации от этого не увеличился. Уголовное дело передано в суд. В причинении сильного материального ущерба как детскому учреждению, так и всему району, мужчина сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU