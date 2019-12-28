В первый день нового года кировчане выйдут на забег в поддержку своих обещаний

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-28T13:35:57+03:00

С каждым разом к забегу присоединяется все больше участников. Фото: www.kirovreg.ru

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В первый день нового года в Кирове пройдет «Забег обещаний». Мероприятие состоится в рамках всероссийской акции, и стартует одновременно более чем в 400 городах России. Кировские бегуны выйдут на дистанцию из парка имени Гагарина.

Суть акции заключается в поддержке собственных обещаний. Участники должны пробежать дистанцию в 2020 метров. У каждого из них будет личный нагрудный номер с собственным новогодним обещанием. Присоединиться к забегу может любой желающий.

Организатор мероприятия — международная спортивная школа для взрослых I Love Running. В Кировской области оно проходит при поддержке регионального министерства спорта и молодежной политики. Как рассказало ведомство, развитие массового спорта в области является одной из самых важных задач. И поэтому они считают необходимым поддерживать подобных мероприятий. Каждый год число участников растет, и это говорит о выборе кировчанами здорового образа жизни.

Всероссийская акция пройдет в стране уже в шестой раз, охватывая постепенно все больше городов и участников. Так, в прошлом году в Кирове вышло около 300 бегунов. Организаторы уверены, что в этот раз их число увеличится.

Кстати, поучаствовать в акции могут не только жители областного центра. 1 января на старт выйдут бегуны в Вятских Полянах, Кирово-Чепецке, а также Слободском, Юрьянском и Белохолуницком районах.

— Забег обещаний – уникальное спортивное мероприятие. Здесь нет победителей или проигравших. Каждый получает возможность заявить о своей мечте и начать ее реализовывать. Новогодние обещания у целеустремленных людей начинают обретать силу и сбываться, – рассказали представители школы правильного бега I Love Running в Кирове.

Старт состоится в 12:00. Поучаствовать в забеге можно бесплатно, но обязательно нужно пройти регистрацию здесь: https://kirov.ilovesupersport.com/running/commitment-day

ИСТОЧНИК KP.RU