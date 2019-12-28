2019-12-28T13:08:47+03:00
Общество

Кировские УК наказали за плохую уборку снега с крыш

Штраф составил 200 тысяч рублей
Олег ЛЯЛИН
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Из-за некачественной уборки снега с крыш могут пострадать прохожие.Из-за некачественной уборки снега с крыш могут пострадать прохожие.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Работу городских управляющих компаний, которые занимаются обслуживанием и содержанием многоквартирных домов проверили специалисты из мэрии. В ходе 88 рейдов по крышам выяснилось, что 41 «управляйка» недобросовестно исполняла свои обязанности. Нарушения связаны с некачественной уборкой кровли. Также много претензий было связано с удалением сосулек, которые представляют большую опасность для прохожих. Чтобы заставить УК работать качественнее, на них наложили штрафы в размере 200 тысяч рублей.

В управлении административно-технического и муниципального контроля рассказали, что после рейдов в течение 24 часов весь снег с крыш счищен, наледь с кровель удалена, а сосульки сбиты. Проверки содержания многоквартирных домов продолжатся и во время новогодних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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