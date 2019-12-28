2019-12-28T13:31:34+03:00
Звезды

Зимнюю сказку для взрослых и малышей покажут в кировском ТЮЗе

С помощью современных технических средств на сцене оживут сказочные картины
Максим ЗАВАЛКО
Поделиться:
С помощью современных технических средств перед зрителями оживут сказочные картины. Фото: ekvus-kirov.ruС помощью современных технических средств перед зрителями оживут сказочные картины. Фото: ekvus-kirov.ru
Изменить размер текста:

Новый год – время сказок и чудес, а еще это семейный праздник, поэтому волшебная сказка о Снежной королеве придется как нельзя кстати и детям, и их родителям. История маленькой Герды, отважно отправившейся на поиски пропавшего Кая, в первую новогоднюю неделю будет представлена на сцене кировского ТЮЗа.

Малыши и взрослые зрители отправятся вместе с Гердой по следам пропавшего мальчика, в сердце которого попал ледяной осколок кривого зеркала, изготовленного злыми троллями. По дороге в царство Снежной королевы произойдет множество приключений и удивительных встреч. На своем пути маленькая Герда познакомится с волшебницей, принцем и принцессой, разбойниками и их маленькой предводительницей, а еще встретит удивительного лапландского оленя. Преданность и беззаветная любовь обязательно помогут Герде преодолеть невзгоды, холод и тяготы пути. Она непременно растопит заледеневшее сердце околдованного Кая. И даже Снежная королева не сможет помешать этому.

Создатели спектакля приготовили множество невероятных спецэффектов, которые сопровождают сценическое действо. Зрители увидят, как с помощью современных технических средств на сцене будут оживать сказочные картины и происходить новогодние чудеса.

Где: Театр на Спасской

Когда: 2 января, 11.00

Стоимость билета: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Колокольчик» не звонит: Директора детского оздоровительного лагеря в Омутнинске осудят
Житель Вятских Полян участвовал в передаче «Давай поженимся»
В первый день нового года кировчане выйдут на забег в поддержку своих обещаний
В Кирове появилась елка из 33 автобусов
Кировские УК наказали за плохую уборку снега с крыш
В праздничные дни мусор должны вывозить ежедневно
Зимнюю сказку для взрослых и малышей покажут в кировском ТЮЗе
«Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной…»
«Вторжение» началось с Кирова
Четыре катка Кирова организуют прокат коньков
Обидчивый житель Песковки поджег дом женщины, сделавшей ему замечание
Празднующих новогоднюю ночь на Театральной площади будут досматривать
В новогоднюю ночь кировчане смогут уехать домой на автобусах и троллейбусах
В новогоднюю ночь гуляния для кировчан организуют в трех районах