Зимнюю сказку для взрослых и малышей покажут в кировском ТЮЗе

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-28T13:31:34+03:00

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Новый год – время сказок и чудес, а еще это семейный праздник, поэтому волшебная сказка о Снежной королеве придется как нельзя кстати и детям, и их родителям. История маленькой Герды, отважно отправившейся на поиски пропавшего Кая, в первую новогоднюю неделю будет представлена на сцене кировского ТЮЗа.

Малыши и взрослые зрители отправятся вместе с Гердой по следам пропавшего мальчика, в сердце которого попал ледяной осколок кривого зеркала, изготовленного злыми троллями. По дороге в царство Снежной королевы произойдет множество приключений и удивительных встреч. На своем пути маленькая Герда познакомится с волшебницей, принцем и принцессой, разбойниками и их маленькой предводительницей, а еще встретит удивительного лапландского оленя. Преданность и беззаветная любовь обязательно помогут Герде преодолеть невзгоды, холод и тяготы пути. Она непременно растопит заледеневшее сердце околдованного Кая. И даже Снежная королева не сможет помешать этому.

Создатели спектакля приготовили множество невероятных спецэффектов, которые сопровождают сценическое действо. Зрители увидят, как с помощью современных технических средств на сцене будут оживать сказочные картины и происходить новогодние чудеса.

Где: Театр на Спасской

Когда: 2 января, 11.00

Стоимость билета: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU