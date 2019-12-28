«Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной…»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-28T13:04:22+03:00

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Маленькая Элли из штата Канзас очень любила читать сказки и верила во всевозможные чудеса. Видимо, именно поэтому она вместе со своим верным песиком Тотошкой удивительным образом оказалась в Волшебной стране, где все звери и птицы наделены даром речи, железный человек и соломенное чучело оживают, а дорога, вымощенная желтым кирпичом, ведет в Изумрудный город, где проживает Гудвин – Великий и Ужасный. Обретет ли соломенный Страшила острый ум, а Железный Дровосек – любящее и нежное сердце? Станет ли Трусливый Лев отчаянным смельчаком? Исполнится ли заветное желание Элли? Ответы на все эти вопросы может дать только он – Волшебник Изумрудного города. Но на пути к Гудвину героев подстерегает множество преград и опасностей, таких как страшный Людоед, саблезубые тигры, злые волшебницы, Летучие Обезьяны и безобидное на вид поле маков, навевающих вечный сон…

История, которую когда-то сочинил Фрэнк Баум, с легкой руки писателя Александра Волкова совершенно «обрусела», обзавелась продолжениями, но каждый из нас, даже зная эту сказку наизусть, все равно с замиранием сердца следит за необыкновенными приключениями ее героев, всякий раз находя в хорошо знакомом сюжете новые повороты и новые загадки. Ведь взрослея, мы понимаем, что любая дорога, даже если она вымощена желтым кирпичом – это путь к себе настоящему, а истинное волшебство заключено в каждом из нас. О чародеях истинных и мнимых, о доброте, взаимовыручке и дружбе поведают вам герои спектакля «Волшебник Изумрудного города», который будет представлен на сцене Кировского драматического театра.

Где: Кировский областной драматический театр

Когда: 30 декабря, 2 января, 11.30

Стоимость билета: 150 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

ИСТОЧНИК KP.RU