2019-12-28T12:48:09+03:00
Общество

Четыре катка Кирова организуют прокат коньков

На площадках можно не только покататься, но и перекусить
Олег ЛЯЛИН
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Катки подарят возможность перекусить булочками с горячим чаем.Катки подарят возможность перекусить булочками с горячим чаем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Оргкомитет по подготовке и проведению праздничных новогодних мероприятий рассмотрел вопрос о создании комфорта посетителей катков. Начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка Александр Седельников сообщил, что на четырех городских катках - в парке ЛПК, на стадионе по улице Павла Корчагина, на Северной набережной и в Вересниках - посетители смогут купить горячую выпечку, кофе и чай.

Кроме того, на этих катках можно взять коньки напрокат. Такая услуга предлагается и на катке ДЮСШ № 5 в Лянгасово. На общегородских ледовых площадках будет музыкальное сопровождение.

На Театралке уже появились восемь деревянных домиков-киосков. Такие же торговые точки установят в Александровском саду, Кочуровском парке. Киоски будут работать всю новогоднюю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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